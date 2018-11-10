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Археологи нашли под Каиром гробницы с мумиями животных

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Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
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Археологи обнаружили в окрестностях Каира древнеегипетские гробницы с мумиями животных. Об этом рассказал в субботу, 10 ноября, министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

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Как передает «РИА Новости», в районе некрополя в Саккаре нашли три гробницы эпохи Нового царства, существовавшего примерно в 1570–1070 гг. до н.э. Еще четыре находки относятся к временам Древнего царства. По разным данным, это  примерно 2780–2263 гг. до н.э.

По заявлению аль-Аннани, гробницы эпохи Нового царства использовались в том числе для захоронения мумифицированных кошек. Министр предположил, что они жили и служили в храмах. В общей сложности найдено несколько сотен тел таких животных.

Кроме того, были обнаружены мумифицированные скарабеи, кобры, крокодилы и лев.

Министр отметил, что данные артефакты будут представлены в музее Саккары с 15 ноября в течение одного месяца.

Также он анонсировал два новых важных открытия, сделанных в Египте в последнее время. По его словам, информация о них будет раскрыта до конца этого года.

В начале октября в том же месте археологи обнаружили крупную гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов (2504–2347 гг. до н.э.). По предварительным данным, хозяином захоронения мог быть поверенный в делах фараона Ка Ирас.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы расположен древнейший некрополь. Его первые захоронения относятся к I династии фараонов (XXXI–XXIX века до н.э.). Одним из самых известных памятников Саккары является ступенчатая пирамида Джосера.

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