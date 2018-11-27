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Археологи нашли в Египте восемь саркофагов с мумиями

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Фото: antiquities.gov.eg
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Египетские археологи, проводя раскопки в районе Дахшур в окрестностях Каира, обнаружили восемь погребений с саркофагами и мумиями. Об этом 27 ноября сообщает министерство по делам древностей страны.

На сайте ведомства отмечается, что археологическая миссия начала работу в августе 2018 года. За несколько месяцев исследователям удалось обнаружить восемь саркофагов, изготовленных из известняка. Внутри них находились дополнительные цветные внутренние саркофаги, в которых ученые нашли хорошо сохранившиеся мумии.

В настоящее время известно, что власти распорядились перевести находки для дальнейших исследований в специальное хранилище.

Район Дахшур под Каиром — это некрополь фараонов Древнего Египта и эпохи Древнего и Среднего царств. Там обнаружено несколько пирамид, наиболее хорошо сохранилась пирамида Снофру III тысячелетия до н.э.

24 ноября стало известно, что в Египте ученые обнаружили гробницу, относящуюся к XIII веку до н.э. Захоронение, сделанное во времена фараонов XIX династии, нашли близ города Луксор на юге страны.

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