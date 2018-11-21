Археологи обнаружили акварельную фреску в Помпеях
Археологи нашли акварельную фреску на одной из стен домов на руинах города Помпеи.
Она изображает греческую принцессу Леду, чувственно обнимающую лебедя, передает Тhe Guardian.
Акварельное изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что было скрыто слоем пепла почти две тысячи лет.
Леда и лебедь — античный художественный сюжет. Лебедь является воплощением греческого бога Зевса.
Археологи ранее пришли к выводу, что головы жителей Помпеев буквально взрывались во время извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.