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Археологи обнаружили акварельную фреску в Помпеях

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Фото: twitter.com/tg2
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Археологи нашли акварельную фреску на одной из стен домов на руинах города Помпеи.

Она изображает греческую принцессу Леду, чувственно обнимающую лебедя, передает Тhe Guardian.

Акварельное изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что было скрыто слоем пепла почти две тысячи лет.

Леда и лебедь — античный художественный сюжет. Лебедь является воплощением греческого бога Зевса.

Археологи ранее пришли к выводу, что головы жителей Помпеев буквально взрывались во время извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.

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