Археологи обнаружили акварельную фреску в Помпеях

Археологи нашли акварельную фреску на одной из стен домов на руинах города Помпеи.

Она изображает греческую принцессу Леду, чувственно обнимающую лебедя, передает Тhe Guardian.

#Pompei, gli scavi nel Parco Archeologico continuano a stupire. Rinvenuto questa volta un affresco che rappresenta il mito di Leda in una scena erotica con #Giove. L'incredibile ritrovamento durante i lavori di stabilizzazione dei fronti di scavo pic.twitter.com/rQY1FTzbkj — Tg2 (@tg2rai) November 19, 2018

Акварельное изображение сохранило цвет и детали, несмотря на то, что было скрыто слоем пепла почти две тысячи лет.

Леда и лебедь — античный художественный сюжет. Лебедь является воплощением греческого бога Зевса.

Археологи ранее пришли к выводу, что головы жителей Помпеев буквально взрывались во время извержения вулкана Везувий в 79 году н.э.