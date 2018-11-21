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Археологи нашли в Подмосковье череп мамонта

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Фото: Министерство культуры Московской области/mk.mosreg.ru
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Во время раскопок в подмосковном Зарайске археологам удалось обнаружить череп мамонта, внутри которого был спрятан клад. О необычной находке сообщило на своем сайте Министерство культуры Московской области.

Клад представлял из себя кремниевые изделия и заготовки для изготовления орудий.

«Следом за этим археологи натолкнулись на жилище первобытного человека. Подобная находка является на этой территории редкостью, последняя датирована 2005 годом», — рассказали подмосковные чиновники.

Помимо черепа, в ходе раскопок были выявлены и другие элементы скелета мамонта: кости, зубы, бивни и целые челюсти. Более того, специалистам удалось обнаружить очаг, заполненный пережженными костями животных.

1 ноября стало известно, что московские археологи обнаружили клад из 135 старинных монет. Речь идет о медных монетах конца XIX – начала XX века. Они были обнаружены во время наблюдения за ходом строительных работ напротив Кремля, на Софийской набережной.

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