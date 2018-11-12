Археологи обнаружили сотни мумифицированных кошек в египетских гробницах

Археологи обнаружили в окрестностях Каира гробницы с захоронениями мумифицированных останков кошек и жуков скарабеев. Об этом сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

Находка была сделана в районе некрополя Саккара, где ученые нашли три гробницы эпохи Нового царства (1570–1070 гг. до н.э.). По словам министра, эти гробницы использовались, в частности, для захоронения мумифицированных кошек, которые состояли на службе при храмах.

Всего археологи нашли несколько сотен мумифицированных тел животных, а в отдельный саркофаг был наполнен мумифицированными скарабеями. Кроме того, в гробницах ученые обнаружили мумии кобры, крокодилов и льва.