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Модный блогер грабил магазины из-за «путаницы в личной жизни»

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В Нижнем Новгороде полицейские задержали модного блогера Андрея Беляева (творческий псевдоним Андрон Паскаль), который за один день совершил четыре разбойных нападения. Свои действия мужчина объяснил «путаницей в личной жизни».

«Он совершил четыре разбойных нападения, три из них — на торговые точки и одно — на женщину», — рассказала заместитель начальника ОСМИ ГУ МВД РФ по Нижегородской области Светлана Ковылина.

Сам блогер отметил, что раскаивается в содеянном в большей степени из-за того, что «некоторым женщинам причинил испуг». 

«Хотелось поменять жизнь, потому что запутался в личной жизни, не знал какой выход», — сказал подозреваемый, которого цитирует РЕН ТВ.

Сейчас аккаунт мужчины в соцсети Instagram удален. Однако, по словам журналистов, мужчина был известен в кругах стилистов своего города.

В феврале 2018 года сообщалось, что модный блогер из английского города Суиндон крал дизайнерские вещи ради стильных фотографий. Суду удалось доказать семь случаев, за которые 23-летний Драгос Пэтрунжел был приговорен к 150 часам обязательных исправительных работ и штрафу.

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