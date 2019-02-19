Модный блогер грабил магазины из-за «путаницы в личной жизни»
В Нижнем Новгороде полицейские задержали модного блогера Андрея Беляева (творческий псевдоним Андрон Паскаль), который за один день совершил четыре разбойных нападения. Свои действия мужчина объяснил «путаницей в личной жизни».
«Он совершил четыре разбойных нападения, три из них — на торговые точки и одно — на женщину», — рассказала заместитель начальника ОСМИ ГУ МВД РФ по Нижегородской области Светлана Ковылина.
Сам блогер отметил, что раскаивается в содеянном в большей степени из-за того, что «некоторым женщинам причинил испуг».
«Хотелось поменять жизнь, потому что запутался в личной жизни, не знал какой выход», — сказал подозреваемый, которого цитирует РЕН ТВ.
Сейчас аккаунт мужчины в соцсети Instagram удален. Однако, по словам журналистов, мужчина был известен в кругах стилистов своего города.
В феврале 2018 года сообщалось, что модный блогер из английского города Суиндон крал дизайнерские вещи ради стильных фотографий. Суду удалось доказать семь случаев, за которые 23-летний Драгос Пэтрунжел был приговорен к 150 часам обязательных исправительных работ и штрафу.