Британский блогер крал вещи ради стильных фото в соцсетях

Модный блогер из английского города Суиндон крал дизайнерские вещи ради стильных фотографий. Суду удалось доказать семь случаев, за которые 23-летний Драгос Пэтрунжел был приговорен к 150 часам обязательных исправительных работ и штрафу.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Адвокат молодого человека сообщил, на преступление его толкнули видеоинструкции на YouTube, которые рассказывали о способах размагнитить защитные этикетки.

Общая стоимость украденной одежды превысила 1 тыс. фунтов. В основном это были вещи марок Hugo Boss, H&M, Gant и Armani.

Ранее в январе британская модель и первая женщина в хиджабе, рекламирующая средства для волос, Амена Кхан объявила о своем уходе из компании L'Oreal из-за антиизраильских сообщений.