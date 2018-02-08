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Британский блогер крал вещи ради стильных фото в соцсетях

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Фото: страница Dragos Patrunjel в Facebook
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Модный блогер из английского города Суиндон крал дизайнерские вещи ради стильных фотографий. Суду удалось доказать семь случаев, за которые 23-летний Драгос Пэтрунжел был приговорен к 150 часам обязательных исправительных работ и штрафу.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Адвокат молодого человека сообщил, на преступление его толкнули видеоинструкции на YouTube, которые рассказывали о способах размагнитить защитные этикетки.

Общая стоимость украденной одежды превысила 1 тыс. фунтов. В основном это были вещи марок Hugo Boss, H&M, Gant и Armani.

Ранее в январе британская модель и первая женщина в хиджабе, рекламирующая средства для волос, Амена Кхан объявила о своем уходе из компании L'Oreal из-за антиизраильских сообщений.

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