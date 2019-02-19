Хаски напал на новорожденного ребенка в Иркутской области

В Иркутской области госпитализирован трехнедельный младенец. На ребенка в доме напала собака.

Инцидент произошел в Ангарске. Мама малыша вернулась с прогулки с собакой породы сибирский хаски и спустила ее с поводка. Вскоре пес набросился на ребенка, когда тот находился в коляске. В тяжелом состоянии пострадавший малыш был доставлен в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что в Томске немецкая овчарка и ротвейлер насмерть загрызли новорожденную девочку в частом доме в Томске. Мама месячной малышки оставила ее в детской кроватке одну дома и вышла во двор. Когда женщина вернулась, девочка лежала на диване с многочисленными рваными ранами на теле и голове. Пострадавшую госпитализировали, однако спасти жизнь ребенка не удалось.