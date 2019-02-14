Автомобилист в Новокузнецке спас девочку от стаи агрессивных собак

В интернете опубликована запись с видеорегистратора автомобиля, на которой видно, как в Кемеровской области водитель спас ребенка от стаи собак. По словам очевидцев, животные вели себя очень агрессивно.

Житель Новокузнецка разместил в соцсетях ролик, на его кадрах более 10 псов пытались напасть на девочку. Случайный свидетель разогнал стаю с помощью своего автомобиля, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на VSE42.Ru. Ребенок не пострадал.

Как сообщалось в середине января, в Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности по факту нападения бродячих собак на жителей Черногорска. Одной из жертв стала 16-летняя девушка, проходившая 12 января по частному сектору в районе улицы Ветчинкина. После встречи с животными у школьницы остались укушенные раны на ногах.