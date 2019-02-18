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Карантин по бешенству ввели в Омской области

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В Азовском районе Омской области объявлен карантин по бешенству. Опасное заболевание выявлено у одного животного.

Карантин введен на территории села Азово в связи с обнаружением нового факта заболевания. Во время действия ограничительных мер в муниципалитете запрещена торговля домашними животными, организация выставок кошек и собак, а также вывоз животных за пределы карантинной зоны. Об этом пишет ИА «Город55».

Карантин продлится до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области лиса напала на человека. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. В деревне Недюрево проводятся карантинные мероприятия.

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