Карантин по бешенству ввели в Омской области

В Азовском районе Омской области объявлен карантин по бешенству. Опасное заболевание выявлено у одного животного.

Карантин введен на территории села Азово в связи с обнаружением нового факта заболевания. Во время действия ограничительных мер в муниципалитете запрещена торговля домашними животными, организация выставок кошек и собак, а также вывоз животных за пределы карантинной зоны. Об этом пишет ИА «Город55».

Карантин продлится до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области лиса напала на человека. Экспертиза показала, что животное болело бешенством. В деревне Недюрево проводятся карантинные мероприятия.