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Источник вспышки бешенства определили в Приамурье

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Специалисты установили источник бешенства, вспышка которого произошла в Приамурье в конце 2018 года. Ученые считают, что вирус попал на территорию региона из Китая.

По данным генетической экспертизы, амурский вирус максимально схож с вирусом, который был выявлен в провинции Хэйлунцзян в 2011 году. Пробы совпадали более чем на 99%. В управлении ветеринарии и племенного животноводства Амурской области считают, что больные бешенством животные могли перейти по льду реки Амур на территорию Михайловского района. Об этом пишет Амурская служба новостей.

В Приамурье в конце 2018 года было выявлено 12 случаев бешенства у диких животных и два случая – у сельскохозяйственных животных. До этого заболевание не регистрировалось в регионе много лет. С начала 2019 года новые случаи бешенства выявлены не были, в Михайловском районе уже снят карантин.

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