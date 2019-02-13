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Больная бешенством лиса напала на человека во Владимирской области

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Новый случай бешенства выявлен во Владимирской области. Лиса напала на человека в Киржачском районе.

В результате нападения дикого животного пострадал житель деревни Недюрево. Экспертиза показала, что лиса была больна бешенством. В населенном пункте проводятся карантинные мероприятия, сообщает ИА «Владимирские новости».

Ранее карантин по бешенству объявили в Камешковском и Ковровском районах. Труп лисы обнаружили в районе деревни Суханихи, при экспертизе у погибшего животного выявлен вирус бешенства. В Александровском районе карантин по заболеванию был снят.

За 2018 год во Владимирской области выявлено 18 случаев бешенства у диких животных и 17 случаев — у домашних животных.

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