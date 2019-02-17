Рижское «Динамо» выиграло матч под открытым небом в КХЛ

Большой хоккей под звездным балтийским небом. В Риге прошло «динамовское дерби» регулярного чемпионата КХЛ.

Команда из столицы Латвии принимала одноклубников из Минска. Второй год подряд матч решили проводить не на арене «Рига», а на открытом стадионе. Такой формат называется Winter Ice Break.

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