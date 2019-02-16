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В Аргентине прошла церемония прощания с футболистом Салой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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В аргентинском городе Прогресо прошла церемония прощания с футболистом Эмилиано Салой, который погиб в авиакатастрофе. Об этом 16 февраля сообщает Buenos Aires Times.

Проститься со спортсменом пришли десятки местных жителей, а также члены администрации клуба «Кардифф Сити», в котором играл футболист, — главный тренер Нил Уорнок и исполнительный директор Кен Чу. Церемония прошла в здании академии клуба «Сан-Мартин де Прогресо». Именно там Сала начинал свою карьеру.

19 января Сала перешел из французского футбольного клуба «Нант» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. Нападающий вылетел в расположение новой команды на легком одномоторном самолете Piper Malibu, который пропал с радаров в ночь на 22 января.

3 февраля самолет, потерпевший крушение, обнаружили на дне пролива Ла-Манш. Тело одного из пассажиров нашли среди обломков. 7 февраля спасатели извлекли его. Криминалисты графства Дорсет подтвердили, что это тело Эмилиано Салы.

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