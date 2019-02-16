Американский профессор заявил об опасности союза России и Китая для США

Сближение России и Китая угрожает превосходству США и может привести к увяданию научно-технического потенциала Вашингтона. Такое мнение выразил обозреватель американского агентства Bloomberg профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд.

Свои выводы он сделал на основе доклада американской разведки, который «пролил свет» на тенденции, которые могут в дальнейшем существенно изменить мировую обстановку к худшему.

Также Брэнд отметил, что в будущем стоит ожидать еще большего сближения России и Китая, которые сотрудничают в разных сферах, в том числе по вопросам экономики, экспорта вооружения, энергетики, а также военных учений.

Несмотря на то, что, по мнению автора, двустороннее сотрудничество в долгосрочной перспективе имеет ограничения, на данный момент Вашингтон ожидает противостояние с альянсом из двух главных его соперников.

Кроме того, тревогу американской разведки вызвало то, что негативная риторика президента страны Дональда Трампа в адрес союзников и склонность к ведению торговых войн вынудили многие страны пересмотреть отношения в мире, передает «РИА Новости».

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.