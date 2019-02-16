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Американский профессор заявил об опасности союза России и Китая для США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сближение России и Китая угрожает превосходству США и может привести к увяданию научно-технического потенциала Вашингтона. Такое мнение выразил обозреватель американского агентства Bloomberg профессор университета Джона Хопкинса Хал Брэнд.

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Свои выводы он сделал на основе доклада американской разведки, который «пролил свет» на тенденции, которые могут в дальнейшем существенно изменить мировую обстановку к худшему.

Также Брэнд отметил, что в будущем стоит ожидать еще большего сближения России и Китая, которые сотрудничают в разных сферах, в том числе по вопросам экономики, экспорта вооружения, энергетики, а также военных учений.

Несмотря на то, что, по мнению автора, двустороннее сотрудничество в долгосрочной перспективе имеет ограничения, на данный момент Вашингтон ожидает противостояние с альянсом из двух главных его соперников.

Кроме того, тревогу американской разведки вызвало то, что негативная риторика президента страны Дональда Трампа в адрес союзников и склонность к ведению торговых войн вынудили многие страны пересмотреть отношения в мире, передает «РИА Новости».

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%. В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из Соединенных Штатов объемом $60 млрд.

В середине декабря 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с Соединенными Штатами крупную и всеобъемлющую сделку, а в конце января обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.

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