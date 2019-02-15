Путин назвал незначительной полученную во время тренировки по дзюдо травму

Президент России Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, которое он получил во время тренировки по дзюдо с членами национальной сборной в Сочи. Об этом глава государства сказал в разговоре с генеральным менеджером сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбой перед началом тренировочной игры в хоккей в ледовом дворце «Шайба».

Гамба поинтересовался самочувствием президента.

«Дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — в шутку отметил Путин.

После этого глава государства добавил, что в российском дзюдо девочки самые лучшие, отмечает «Интерфакс».

14 февраля в спортивном центре «Юг-Спорт» Путин побеседовал с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо, а затем сам переоделся в кимоно, чтобы потренироваться со спортсменами. Он отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами.

Во время спарринга с чемпионом Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым президент слегка повредил палец. Ему наложили тейп, и тренировка продолжилась.

Ранее 15 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что полученное повреждение сложно считать настоящей травмой.

«Спорт есть спорт», — отметил представитель Кремля.

Путин известен своим увлечением различными видами спорта. Президент, в частности, играет в хоккей, катается на горных лыжах, занимается дзюдо и плаванием. 13 февраля российский лидер покатался на горных лыжах в Сочи вместе с Лукашенко.