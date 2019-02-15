В Кремле рассказали о полученной Путиным травме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о травме пальца, полученной Владимиром Путиным во время тренировки по дзюдо с членами национальной сборной в Сочи 14 февраля.

«Чуть-чуть он ударил этот палец. Это обычная травма», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, 15 февраля.

Песков добавил, что это даже сложно считать настоящей травмой. По его словам, президент чувствует себя прекрасно и собирается на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а потом сыграет в хоккей.

«Спорт есть спорт», — отметил Песков.

14 февраля в спортивном центре «Юг-Спорт» Путин побеседовал с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо, а затем сам переоделся в кимоно, чтобы потренироваться со спортсменами. Он отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами.

Во время спарринга с чемпионом Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро Бесланом Мудрановым президент слегка повредил палец. Ему наложили тейп, и тренировка продолжилась.

Путин известен своим увлечением различными видами спорта. Президент, в частности, играет в хоккей, катается на горных лыжах, занимается дзюдо и плаванием. 13 февраля российский лидер покатался на горных лыжах в Сочи вместе с Лукашенко.