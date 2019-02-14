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Путин вышел на татами в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин вышел на татами спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи после завершения трехстороннего саммита по Сирии. Об этом 14 февраля сообщает агентство «РИА Новости».

Глава государства встретился с представителями сборных команд по вольной борьбе, боксу и дзюдо. Затем президент переоделся в кимоно, чтобы потренироваться со спортсменами. Он отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами.

После он рассказал журналистам, что занятия дзюдо помогают ему улучшить настроение и смотреть на мир без «розовых очков».

«Наверное, и то и другое, потому что это известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому», — сказал глава российского государства.

12 февраля Путин оценил свои хоккейные навыки. Он не исключил своего участия в профессиональной лиге, если у него будет меньше работы на нынешнем посту.

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