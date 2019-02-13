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Липецк подал заявку на участие в программе «Умный город»

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Мэрия Липецка подала заявку в Минстрой на включение города в список пилотных муниципалитетов – участников программы «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что для реализации программы городу может потребоваться порядка 3,8 млрд рублей. Средства будут распределены до 2024 года. Часть из них пойдет на установку «умных» светофоров, что, как предполагает мэрия, позволит снизить пробки на 30% и улучшить экологию, пишет ИА «Абирег».

Помимо светофоров, в городе планируют развивать биометрию, провести цифровизацию в сфере образования, внедрить онлайн-счетчики, которые позволят избавить абонента от заполнения бумажных квитанций.

Отмечается, что администрация надеется привлечь в дополнительные инвестиции частных инвесторов. Власти должны будут защитить паспорт проекта до конца февраля.

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