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Зидан может возглавить «Челси»

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Лондонский футбольный клуб «Челси» планирует пригласить французского специалиста Зинедина Зидана на пост главного тренера команды вместо итальянца Маурицио Сарри. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, Сарри утратил доверие руководства «Челси» после серии поражений команды в Английской премьер-лиге, включая проигрыш в матче с «Манчестер Сити» со счетом 0:6.Уточняется, что английский клуб готов взять Зидана в расчете на то, что он сможет помочь команде улучшить результаты в нынешнем сезоне, пишет RT.

Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала» после сезона-2017/18, приведя команду к трем победам в Лиге чемпионов. Как пишет «Газета.ру», он не ведет тренерской деятельности в клубах с лета 2018 года.

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