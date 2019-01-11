Абрамович удвоил финансирование «Челси»

Британская компания Fordstam Ltd, управляющая лондонским «Челси» (Chelsea FC), в сезоне-2017/18 увеличила финансирование команды в два раза — до £69,1 млн ($88,2 млн). Об этом 11 января сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность футбольного клуба.

«Клуб финансируется материнской компанией Fordstam Ltd, конечным владельцем которой является Роман Абрамович. Компания увеличила финансирование до £69,1 млн», — говорится в отчете. В предыдущем сезона компания выделила на клуб £33,8 млн ($43,1 млн).

Сезон-2017/18 годов «Челси» закончил с рекордной чистой прибылью — £62 млн ($79,1 млн), сказано в сообщении на сайте клуба. Рост совокупной выручки составил 22,7%, до £443,4 млн ($565,9 млн). Доходы от трансляций матчей увеличились на четверть, до £260 млн ($331,8 млн).

25 октября сообщалось, что самый богатый чешский предприниматель Петр Келлнер заинтересован в приобретении у российского миллиардера Романа Абрамовича лондонского футбольного клуба «Челси». В сентябре стало известно, что купить «Челси» у Абрамовича планирует американский предприниматель и соучредитель корпорации Microsoft Пол Аллен.

Роман Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за $150 млн. По данным СМИ, российский бизнесмен решился на продажу клуба в 2018 году, после того как Лондон отказал ему в предоставлении рабочей визы. При этом представители Абрамовича опровергали эту информацию.