Великобритания должна быть готова после Brexit применить жесткую силу для поддержания интересов, а Россия должна «дорого заплатить за свои провокации», говорится в заявлении министра обороны королевства Гэвина Уильямсона, которое будет озвучено 11 февраля.

Текст сообщения министра оказался в распоряжении агентства Reuters.

По мнению Уильямсона, Лондону необходимо будет увеличить свое глобальное присутствие и расходы на НАТО, чтобы лучше справляться с тем, что сам он назвал «российской провокацией».

Глава оборонного ведомства имеет в виду причины напряженных отношений Москвы и Запада. Это присоединение Россией Крыма, а также обвинения ее во вмешательстве в президентские выборы в США и в отравлении Скрипалей, которые Москва неоднократно называла безосновательными.

«Подобные действия должны дорого обойтись России», — считает Уильямсон.

Не приводя конкретных примеров, он утверждает, что стоимость невмешательства часто «недопустимо высока», и подчеркивает, что западные державы «не могут игнорировать нуждающихся».

Британский министр назвал границы между миром и войной очень «размытыми» и призвал союзников Британии быть готовыми сообща «применить жесткую силу для поддержания интересов».

«Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны усилить свое глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес», –– отметил он.

В противном случае, то есть в случае бездействия в ответ на перечисленные «вызовы», Уильямсон опасается, что Британию будут воспринимать как «бумажного тигра».

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, однако пока принятые проект о выходе из ЕС не ратифицирован британским парламентом.

ЕС со своей стороны не хочет пересматривать указанные в договоре условия.

Уильямсон известен своими воинственными и резкими заявлениями в адрес России. Так, он грозил «послать Москве предупреждение» заходом британского корабля «Эхо» в Черное море, предлагал России «отойти и заткнуться» и обещал «применить силу» в любой точке мира.

Российское посольство назвало дикостью «безответственное «бряцание» оружием британским министром».