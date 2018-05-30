Британский министр ушел от ответа на вопрос о предложении России «заткнуться»

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон не стал отвечать на вопрос в эфире Good Morning Britain о своем высказывании в адрес России в связи с отравлением британского агента и бывшего полковника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ведущий Ричард Мэдли четырежды задал Уильямсон вопрос — сожалеет ли он о резкой формулировке в адрес России, но тот уходил от ответа, сообщает «Газета.ру».

15 марта Уильямсон грубо высказался о возможности принятия Москвой ответных мер на высылку дипломатов, предложив России отойти и заткнуться.

14 марта в связи с «делом Скрипаля» Лондон объявил о решении выслать 23 российских дипломатов.

Британский премьер-министр Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России.