Путин рассчитывает предметно обсудить с Лондоном «дело Скрипалей»

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Москва и Лондон сумеют предметно обсудить так называемое «дело Скрипалей». Об этом российский лидер заявил 30 мая по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

«По Скрипалям мы (с Борисовым. — Ред.) не говорили. Надеюсь, мы когда-нибудь составим предметную дискуссию по этому вопросу с британскими нашими коллегами», — приводит слова Путина ТАСС.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что необходимо или совместно расследовать дело, или прекратить разговоры на эту тему. По мнению президента, эти дискуссии только ухудшают международные отношения.

Британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в Солсбери. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Сообщалось, что при покушении использовалось боевое отравляющее вещество группы «Новичок», который якобы разрабатывался в России.

Сергея Скрипаля выписали из больницы 19 мая. Юлия оправилась от инцидента за несколько недель до этого. 23 мая в своем первом видеообращении после инцидента она рассказала, что хотела бы вернуться в Россию.

Россия отвергла обвинения Великобритании, назвав их бездоказательными.