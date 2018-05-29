Лавров рассказал о спекуляциях Запада на «рассыпающемся деле Скрипалей»

Ряд стран пытаются спекулировать за счет дела об отравлении британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, хотя оно «рассыпается» из-за отсутствия доказательств. Об этом сообщили глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.

Министр отметил, что «относительное меньшинство» представителей Запала пытается склонить конструктивно настроенные страны к конфронтации с Россией и ради этого спекулирует принципом солидарности.

«Хороший пример в этом ряду — «дело Скрипаля», которое рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств, каких-либо подтверждений», — заявил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что власти ряда государств пытаются воспроизводить аналогичную схему и по другим поводам.

Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что родственники были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 и обвиняют Россию в причастности к этому инциденту. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту Сергея и Юлию Скрипаль уже выписали из больницы. 23 мая Юлия Скрипаль опубликовала видеообращение, в котором заявила, что собирается вернуться на родину.