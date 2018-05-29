Врачи Скрипалей рассказали об их лечении

Лечащий врач британского агента и экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери, не думал, что его пациенты смогут выжить.

Врачи из окружной больницы в Солсбери выступили в эфире программы Newsnight корпорации Би-би-си и рассказали, что у них не было долгосрочного прогноза в отношении состояния пострадавших, включая полицейского Ника Бэйли.

«Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения, оказали наилучшую клиническую помощь. Однако были все признаки того, что они не выживут», –– цитирует Associated Press врача интенсивной терапии Стивена Джукса.

Глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон рассказала об опасениях врачей о росте числа жертв инцидента.

«Мы действительно не знали (будет ли больше пострадавших. — Ред.) на тот момент», — сказала она.

4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Лондон заявил, что при покушении использовался препарат А-234 группы «Новичок», который якобы разрабатывался в России, и обвинил в произошедшем Москву. При этом никаких доказательств приведено не было.

Россия обвинения категорически отвергла, отметив, что никогда не разрабатывала данное вещество, и призвала провести честное и открытое расследование.

19 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы. Юлия оправилась от инцидента несколькими неделями ранее.

В своем первом видеообращении после инцидента женщина заявила, что хотела бы вернуться в Россию.