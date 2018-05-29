Прямой эфир
Сюжет:

Врачи Скрипалей рассказали об их лечении

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лечащий врач британского агента и экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Солсбери, не думал, что его пациенты смогут выжить.

«У предателя есть три жизни»
Военный эксперт — о непоследовательности Лондона и опасности для жизни Скрипалей

Врачи из окружной больницы в Солсбери выступили в эфире программы Newsnight корпорации Би-би-си и рассказали, что у них не было долгосрочного прогноза в отношении состояния пострадавших, включая полицейского Ника Бэйли.

«Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения, оказали наилучшую клиническую помощь. Однако были все признаки того, что они не выживут», –– цитирует Associated Press врача интенсивной терапии Стивена Джукса.

Глава отделения сестринского ухода Лорна Уилкинсон рассказала об опасениях врачей о росте числа жертв инцидента.

«Мы действительно не знали (будет ли больше пострадавших. — Ред.) на тот момент», — сказала она.

4 марта в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Лондон заявил, что при покушении использовался препарат А-234 группы «Новичок», который якобы разрабатывался в России, и обвинил в произошедшем Москву. При этом никаких доказательств приведено не было.

Россия обвинения категорически отвергла, отметив, что никогда не разрабатывала данное вещество, и призвала провести честное и открытое расследование.

19 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы. Юлия оправилась от инцидента несколькими неделями ранее.

В своем первом видеообращении после инцидента женщина заявила, что хотела бы вернуться в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал прекратить разговоры вокруг «дела Скрипаля»
Посольство России потребовало от Британии извинений из-за «дела Скрипаля»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017