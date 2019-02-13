«Многие, победив на выборах, теряют ощущение реальности»

Чисткой рядов «Единой России» от людей, совершающих аморальные поступки и позволяющих себе некорректные высказывания, будет заниматься специально созданная комиссия по этике . Об этом в интервью «Известиям» рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его мнению, избежать ошибок прошлых лет поможет и курс на омоложение руководства в регионах. Кроме того, члены ЕР не смогут занимать руководящие должности в региональных исполнительных комитетах и центральном исполкоме без предварительного обучения в Высшей партийной школе — в нынешнем году его пройдут 150 человек, сообщил Андрей Турчак.

Этика партийной жизни

— В последнее время чиновники всех уровней всё чаще позволяют себе крайне некорректные высказывания и действия. То рекомендуют людям не рожать, то советуют мыть полы и меньше есть. Есть и те, кто угрожает «дать в рыло» за жалобу, и так далее. Что происходит? Почему даже показательные увольнения не становятся уроком для остальных?

— Меня лично, исходя из моральных и человеческих принципов, это всё сильно возмущает. Любой чиновник или народный избранник несет повышенную ответственность за свои слова . Сейчас же стремительно растет скорость распространения информации, меняется ее формат. Если раньше чиновник мог, не особо подбирая слова, излагать личное мнение по какому-то вопросу и о нем знали единицы, то сегодня, с учетом современных технологий, любое заявление за считаные минуты может стать достоянием всей страны .

Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление и бьет по репутации власти в целом .

Андрей Турчак Андрей Турчак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К примеру, история с депутатом Астраханской гордумы. Народный избранник просто перешел все грани: в нетрезвом виде, едва держась на ногах, пришел в ресторан, размахивал удостоверением депутата, пытался лезть в драку с охранниками. Не может человек, облеченный властью от народа, так себя вести. Права такого не имеет.

Хочу сказать, что в целом изменились и требования людей к власти . Они ждут взвешенной и справедливой позиции, а самое главное — конкретных действий и решения проблем, справедливости и честных поступков . Поэтому на руководящие и выборные посты должны приходить те, кто понимает жизнь , пропускает через себя проблемы людей.

— Предпосылкой для создания партийной комиссии по этике послужило поведение чиновников? Что даст ее появление?

— К сожалению, и в регионах, и на федеральном уровне были и есть случаи недостойного поведения некоторых наших коллег. И раньше у нас не всегда была возможность выносить по ним решения. Ведь, как мы знаем, бывают поступки с правовой точки зрения безупречные, но абсолютно ущербные с точки зрения общественной морали. Речь идет не о коррупции и других преступлениях — на эти случаи есть уставная норма о приостановке и лишении членства. Речь о другом.

Многие, победив на выборах, придут, сядут в кресло, лычки дополнительные себе навесят. Мало того что он депутат или глава администрации района. Нет, ему надо еще обязательно войти в политсовет, какой-нибудь общественный совет, еще куда-то. А в итоге окончательно теряют ощущение реальности: человек совершает аморальные поступки и делает странные заявления .

Раньше у нас не было возможности исключать таких людей из партии. А сейчас есть комиссия по этике . И я очень рассчитываю, что Валентина Терешкова (председатель комиссии. — «Известия») и члены комиссии с их авторитетом и опытом будут принимать справедливые решения.

— Если говорить об источниках информации, какими пользуетесь вы? Какие Telegram-каналы читаете? Как поддерживаете активность в соцсетях?

— Я подписан на какие-то базовые, новостные, на которые подписаны и вы. На крупные политические каналы, на псковские Telegram-каналы (Андрей Турчак восемь лет занимал должность губернатора Псковской области. — «Известия»). Много неполитических — Discovery, например.

У меня уже много лет есть аккаунт в Instagram, я веду его сам. Политик обязательно должен быть в соцсетях , это важный канал коммуникации с людьми.

Работа над ошибками

— После региональных выборов партия запустила проект «Обновление». Можно ли расценивать это как признание определенной неудачи на выборах?

— Я бы не согласился с определением, что партия неудачно выступила на прошедших выборах . Мы получили более 60% мандатов. Мы детально проанализировали все выборы прошлого года — от губернаторских до муниципальных. Там, где партия потерпела поражение, люди открыто говорили, что их не услышали , что с ними никто не работает, не проводит встречи и не решает их проблемы.

И вот пример Хакасии. Если бы Михаил Развожаев (врио главы Республики Хакасия. — «Известия») имел юридическую возможность баллотироваться, то, я думаю, он победил бы Валентина Коновалова с огромным отрывом. Он пешком ходил на работу, разговаривал с людьми, уважительно общался с главами, выходил к журналистам без заготовленных вопросов-ответов. И всё это — человеческий фактор. Умение и навыки работы с людьми.

— На съезде ЕР была проведена ротация руководящего состава. Как это изменит работу партии? Для чего была введена позиция первого замсекретаря? И о чем говорит назначение на эту должность Ольги Баталиной?

— Да, мы провели ротацию в высшем и генеральном советах и президиуме генсовета. Ольга Баталина стала первым заместителем. Позиция первого заместителя нужна для более тесной координации работы по направлениям, которые за ней закреплены. Это законотворчество, кураторство работы совета руководителей фракций, связь между фракцией «Единой России» в Госдуме и партией.

Андрей Турчак Андрей Турчак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас у нас получилась сбалансированная структура. В данной ситуации это административно-управленческое решение.

— А с чем связана ротация региональных секретарей?

— С курсом партии на омоложение руководства в регионах и с продвижением людей, имеющих опыт побед в избирательных кампаниях. Обновление в регионах — не просто ротация, это переосмысление подходов к работе.

Так, в Севастополе отделение партии возглавил Дмитрий Саблин, который имеет большой опыт и должен перестроить работу партии в городе-герое. Я лично выезжал в Севастополь, где договорился с губернатором о новых принципах работы с партией. Нужно перестать делить депутатов на группы, затяжной конфликт надо прекратить — он бесполезен и даже губителен — и сообща работать для жителей города. 22 февраля в Севастополе пройдет региональная конференция, где Саблин представит программу развития отделения.

Новый секретарь будет представлен и на конференции в Абакане 26 февраля. Там мы также перезапускаем работу всего отделения. И хабаровскому отделению предстоит обновиться и пересмотреть подходы к своей работе.

— В каких субъектах у партии могут быть проблемы на предстоящих региональных выборах? Могут ли повториться аналогичные прошлому году ситуации?

— Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить аналогичных ситуаций. К выборам мы начали готовиться на следующий день после подведения итогов сентября. Был проведен аудит и сделана работа над ошибками.

Особое внимание — на те регионы, где партия оказалась в оппозиции губернаторам после выборов . Это Хабаровск. Также в Иркутске будет избираться гордума. Не выпускаем из внимания Хакасию, Владимирскую область. Везде выстраиваем коалиции. Самое главное — умение договариваться , чтобы решать проблемы людей и при этом не создавать искусственных конфликтов в регионах.

Нам предстоят непростые кампании в Мурманске, Хабаровском крае, Забайкалье и довыборы в Госдуму по Новгородскому округу. Напряженная кампания ожидается в Севастополе. Но везде партия должна показать достойный результат.

Ораторские курсы для депутата

— На рейтинг партии нелучшим образом повлиял законопроект о повышении пенсионного возраста. Как планируете вернуть доверие?

— Мы с самого начала глубоко проанализировали предложенные правительством изменения в пенсионное законодательство. И хорошо понимали как неизбежность этих изменений, так и негативную реакцию со стороны миллионов людей .

Андрей Турчак Андрей Турчак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Да, это горькое лекарство, и предназначено оно для сохранения и развития социальной системы и экономики. Мы приняли эту ответственность на себя. Слухи о «катастрофическом» падении рейтинга сильно преувеличены. В отношении разочаровавшихся у нас рецепт один: мы намерены эффективно работать, помогать решать проблемы людей, завоевывать доверие, получать обратную связь, подтверждать, что мы работаем в интересах людей.

— Раньше существовали курсы ораторского мастерства для депутатов. Не планируете ли вы создать что-то подобное в «Единой России»?

— Высшая партийная школа этим занимается. Первый набор — это «Политический лидер», в его рамках готовим кандидатов на выборы. В этом году обучение пройдут 150 человек. «Партийный организатор» рассчитан на сотрудников исполкомов, «Политический менеджер» — для политтехнологов, четвертый набор предполагает повышение квалификации для работников партийного аппарата.

Без обучения в школе нельзя будет занимать руководящие должности в региональных исполнительных комитетах и центральном исполкоме партии . Также в этом году в 36 субъектах начинающие политики смогут обучиться по кадровому проекту «ПолитСтартап», где с ними будут заниматься наставники из числа опытных депутатов, политтехнологи, их будут учить ораторскому искусству, навыкам презентации, технологиям избирательных кампаний.

— Как вы оцениваете идею создания в стране двухпартийной системы? В таком случае у ЕР появится серьезный конкурент.