Турчак заявил о «запасе прочности» партии власти

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил в понедельник, 10 сентября, что представители партии набрали в среднем на выборах всех уровней 60% голосов.

По его словам, результаты региональных местных выборов показали «запас прочности» партии власти. Уровень явки достаточен для легитимности как самих выборов, так и избранных губернаторов и депутатов региональных и городских парламентов.

«Победа «Единой России» в этом году дорогого стоила. Все это понимали с самого начала — иллюзий ни у кого не было. В этих условиях для ЕР победа с результатом в 30% являлась хорошим результатом. 35% — отлично, более 40% — великолепно», — отметил он. Турчак добавил, что ЕР победила по спискам в 13 из 16 кампаний и с учетом одномандатников контролирует 16 регионов.

В городах та же ситуация: в 10 из 12 одержана чистая победа, а вместе с одномандатниками «Единая Россия» сохранила контроль во всех городских думах.

9 сентября в России прошел единый день голосования. Прямые выборы губернаторов состоялись в 22 регионах. Еще в 16 избрали депутатов законодательных органов власти. В Москве в воскресенье состоялись выборы мэра.