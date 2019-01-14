Губернатор допустил обрушение стены дома в Шахтах

Стена жилого дома в городе Шахты, где утром 14 января в жилом доме произошел взрыв бытового газа, может обрушиться. Такую вероятность допустил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, угроза обрушения появилась в ходе разбора завалов.

«Вся упавшая масса являлась опорой для этой стены. Когда проводили подъем плит, увидели, что часть стены начала отходить», — цитирует Голубева ТАСС.

С наступлением темноты на месте ЧП включили световое оборудование. Спасатели ведут работы в посменном режиме, ситуация осложняется неустойчивостью конструкций дома. Разбор завалов будет вестись круглосуточно.

На месте также работают кинологи со служебными собаками, альпинисты и криминалисты центрального аппарата СК России.

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме по адресу: улица Хабарова, 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов, в квартирах на этих этажах проживали 12 человек.

Семерых жильцов удалось спасти, одна женщина погибла. Судьба еще четырех человек — пожилой женщины и семьи из трех человек (родители и их взрослая дочь) — пока неизвестна.

Эвакуированы 140 жителей дома.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство о безопасности в сфере газификации домов после ЧП в Магнитогорске и Шахтах.