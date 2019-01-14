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Губернатор сообщил о круглосуточных работах на месте взрыва в Шахтах

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Разбор завалов после взрыва в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области будет вестись круглосуточно, рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Кроме того, до окончания дня на месте происшествия установят специальное световое оборудование, пояснил он, передает 14 января «РИА Новости». Специалисты продолжат работу ночью.

Рано утром в понедельник, 14 января, в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области прогремел взрыв, частично обрушились восьмой и девятый этажи. По основной версии, взорвался бытовой газ. Эпицентр находился на девятом этаже жилого дома. В результате погиб один человек, семерых удалось спасти. Судьба четырех жильцов всё еще неизвестна. 

Криминалисты центрального аппарата СК России направлены на место происшествия по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство о безопасности в сфере газификации домов в свете трагедий в Магнитогорске и Шахтах.

В Магнитогорске обрушение подъезда из-за взрыва газа произошло утром 31 декабря. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. В течение нескольких дней проводился разбор завалов. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти.

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