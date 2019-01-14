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Медведев потребовал проанализировать ситуацию с газоснабжением домов

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проанализировать законодательство о безопасности в сфере газоснабжения жилых домов после трагедий в Магнитогорске и Шахтах.

«С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере», — сказал он на совещании с вице-премьерами. Слова Медведева приводит ТАСС.

Утром 14 января взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. В здании частично обрушились восьмой и девятый этажи. В результате погиб один человек, семерых удалось спасти. Судьба четырех жильцов всё еще неизвестна. Из дома эвакуировали 140 человек.

В Магнитогорске обрушение подъезда из-за взрыва газа произошло утром 31 декабря. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. В течение нескольких дней проводился разбор завалов. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти.

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