Жительница обрушившегося в Шахтах дома рассказала подробности ЧП

Жительница четвертого этажа дома в городе Шахты Светлана Краснинская, в котором произошел взрыв бытового газа, рассказала о случившемся.

В момент ЧП она, муж и ребенок находились дома.

«Проснулись от грохота, надели всё, что смогли, и быстро выскочили. Боялись, что что-то еще взорвется или начнет рушиться. В подъезде было задымление, сыпалась штукатурка», — рассказала женщина телеканалу РЕН ТВ.

Она добавила, что запаха газа не почувствовала, поскольку у нее аллергия и она часто вообще ничего не чувствует. Как подчеркнула Красинская, задымление было точно.

Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов. По данным МЧС, повреждено четыре квартиры.

Эвакуировано 140 жильцов, одна женщина погибла. Всего, по уточненным данным спасателей, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них удалось спасти семь человек. Судьба еще четырех жильцов устанавливается.