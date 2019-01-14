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К дому в Шахтах направлены криминалисты центрального аппарата СК

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Криминалисты центрального аппарата СК России направлены в город Шахты, где утром 14 января в жилом доме произошел взрыв бытового газа. Специалисты выехали на место ЧП по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, криминалисты направлены «для оказания практической помощи и детальной фиксации всех следов».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На данный момент следователи проводят выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, уточняет агентство ТАСС.

Взрыв прогремел в девятиэтажном доме по адресу: улица Хабарова, № 16.

Обрушились девятый и восьмой этажи одного из подъездов, повреждено четыре квартиры, в которых проживали 12 человек. Семерых жильцов удалось спасти, одна женщина погибла. Судьба еще четырех человек устанавливается.

Эвакуировано 140 жителей дома.

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