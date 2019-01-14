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Спасатели рассказали о пропавших жильцах взорвавшегося дома в Шахтах

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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После взрыва газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области остается неизвестной судьба четырех жильцов. Спасатели пытаются добраться до помещений, где могут находиться люди.

В одной из разрушенных квартир на восьмом этаже жили три человека — родители и их дочь 1994 года рождения, сообщает ТАСС. С ними не смогли связаться, так как телефоны не отвечают, поэтому нельзя точно сказать, находятся они под завалами или куда-то уехали всей семьей.

В другой квартире, на девятом этаже, жила пожилая женщина.

Ранее 14 января в оперативном штабе на месте взрыва рассказали, что на седьмом этаже пострадавшего здания появились трещины размером около 5 мм.

Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились два верхних этажа одного из подъездов. По данным МЧС, повреждены четыре квартиры.

Эвакуировано 140 жильцов. Одна женщина погибла. Всего, по уточненным данным спасателей, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Семерых удалось спасти.

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