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Власти выплатят пострадавшим в Шахтах от 200 тыс. до 600 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Пострадавшие при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты получат от 200 тыс. до 600 тыс. рублей материальной помощи. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как 14 января передает ТАСС, сумма компенсации зависит от степени тяжести травм, полученных пострадавшими. «Здравоохранение нам предоставит информацию», — сказал он. Решение о предоставлении материальной помощи пострадавшим приняли на региональном уровне.

Взрыв произошел рано утром в понедельник, 14 января, в девятиэтажном доме в городе Шахты Ростовской области, частично обрушились 8-й и 9-й этажи. По основной версии, взорвался бытовой газ, погибла женщина. Эпицентр находился на девятом этаже жилого дома.

Спасатели эвакуировали из дома 140 жильцов, на месте ЧП развернули оперативный штаб, проводится операция по спасению людей, находящихся под завалами.

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