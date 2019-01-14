Часть квартир в разрушенном доме в Шахтах не смогут восстановить

В ростовском городе Шахты несколько квартир, разрушенных в результате взрыва в жилом доме, не подлежат восстановлению. Об этом сообщает 14 января ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

«Несколько квартир разрушены очень основательно, восстановить их в том виде, в котором были, невозможно», — сказал он.

Ранее 14 января сообщалось, что при взрыве погибла женщина. Всего, по уточненным данным министерства, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них удалось спасти семерых. Судьба еще четырех жильцов устанавливается.

Утром 14 января в 6:18 по местному времени (совпадает с мск) взрыв прогремел в девятиэтажном доме на улице Хабарова. Основной версией причины произошедшего назван взрыв бытового газа. В результате инцидента обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Из дома спасатели эвакуировали 140 жильцов.

Как отметил Василий Голубев, эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже дома. По его словам, взрыв прогремел в квартире № 71.