Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Туле

Пожар в одной квартир в Туле стал причиной эвакуации из многоквартирного дома в Туле. Информацию об этом обнародовала в понедельник, 14 января, пресс-служба регионального управления МЧС.

«Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов были спасено 44 человека, в том числе 7 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при пожаре выгорела вся квартира.

12 января в Якутске был ликвидирован пожар площадью 600 кв. м в многоквартирном доме. Были эвакуированы 50 человек, одного спасти не удалось.