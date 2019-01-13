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В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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Фото: МЧС РФ
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На территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Об этом 13 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение силовых кабелей и технологического оборудования на площади 100 кв. м», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что пожар начался в 11:10 по местному времени (9:10 мск) из-за возгорания силовых кабелей. На место происшествия незамедлительно прибыли 76 сотрудников пожарно-спасательных служб.

Горение было локализовано в 12:00 (10:00 мск) и полностью ликвидировано в 12:09 (10:09 мск). В результате ЧП никто не пострадал. Выяснение обстоятельств пожара начнется после завершения всех работ по тушению.

Ранее 13 января сообщалось о пожаре на нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины. Отмечается, что специалисты принимают меры для охлаждения расположенных рядом объектов.

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