Пиццерию в Москве эвакуировали из-за пожара

В одной из пиццерий в Москве произошло возгорание, посетители эвакуированы. Об этом 11 января сообщил сайт телеканала РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул в системе вентиляции трехэтажного административного здания по адресу: Газетный переулок, дом 9, корпус 2.

«Принятыми мерами в 23:17 возгорание локализовано, в 23:19 ликвидировано на площади 20 м погонных», — сказано в сообщении столичного главка МЧС в Twitter.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 11 января, из «Леруа Мерлен» в Москве эвакуировали посетителей из-за вспыхнувшего на парковке перед гипермаркетом автомобиля.