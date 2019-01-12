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Пиццерию в Москве эвакуировали из-за пожара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В одной из пиццерий в Москве произошло возгорание, посетители эвакуированы. Об этом 11 января сообщил сайт телеканала РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул в системе вентиляции трехэтажного административного здания по адресу: Газетный переулок, дом 9, корпус 2.

«Принятыми мерами в 23:17 возгорание локализовано, в 23:19 ликвидировано на площади 20 м погонных», — сказано в сообщении столичного главка МЧС в Twitter.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее, 11 января, из «Леруа Мерлен» в Москве эвакуировали посетителей из-за вспыхнувшего на парковке перед гипермаркетом автомобиля.

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