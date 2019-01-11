Из «Леруа Мерлен» в Москве эвакуировали 300 человек

Из строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в Москве эвакуировали от 300 до 400 человек после того, как на парковке перед торговым центром загорелся автомобиль, сообщает 11 января РБК.

«Было возгорание одного из автомобилей, эвакуация действительно была проведена. Во время эвакуации никто не пострадал, сейчас магазин работает в штатном режиме», — сказали представители торгового центра.

Отмечается, что в результате инцидента были эвакуированы порядка 100 сотрудников сети и 200 посетителей. На место пожара прибыли сотрудники МЧС.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщает, что возгорание произошло возле «Леруа Мерлен» на Каширском шоссе, а эвакуированы в итоге были 400 человек.

Пять человек, среди которых двое детей и трое взрослых, были спасены при возгорании в жилом 17-этажном доме в Москве 9 января. В этот же день сообщалось, что один их цехов Оренбургского завода промышленного цинкования загорелся. Площадь возгорания составляла около 6 тыс. кв. м. Вскоре спасателям удалось локализовать пожар.