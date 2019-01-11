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Пожарные спасли троих взрослых и ребенка из горящей квартиры в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожарные спасли четверых человек из горящей квартиры в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе главка столичного МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Генерала Тюленева, дом 35 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 06:34 мск.

Квартира, в которой произошло возгорание, располагается на третьем этаже 9-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м.

По информации МЧС, один человек пострадал. Пожарно-спасательные подразделения спасли четырех человек, в том числе одного ребенка.

Возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются, сообщает телеканал «360».

Накануне пожар произошел в ресторане на улице Петровка в центре столицы. Посетителей эвакуировали из здания.

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