В Якутске потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в Якутске полностью ликвидировали. Об этом сообщает 12 января «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Якутии.

«Испытательная пожарная лаборатория и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Якутску выясняют причину пожара. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 13:30», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре в двухэтажном жилом доме поступила в субботу в 7:41 утра (1:41 мск). Площадь пожара составила 600 кв. м. Во время тушения от ГУ МЧС задействовали 53 человека и 12 единиц техники. Были эвакуированы 50 человек, одного спасти не удалось.

9 января пожарные обнаружили тело погибшей в огне пятилетней девочки в частном доме в поселке 8 Марта Ленинского района Волгоградской области.