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В оперативном штабе рассказали о трещинах на пострадавшем от взрыва доме в Шахтах

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Фото: РИА Новости/Почуев Михаил
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На седьмом этаже дома в Шахтах, в котором произошел взрыв газа, обнаружены трещины. Об этом рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧП.

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По предварительным данным, ниже здание цело. На седьмом этаже размер трещин составляет около 5 мм, восьмой и девятый частично разрушены, сообщает «РИА Новости».

Ранее 14 января жительница обрушившегося дома Светлана Красинская рассказала журналистам о подробностях взрыва. В момент происшествия она была дома с мужем и ребенком. Семья проснулась от грохота и выбежала, надев на себя всё, что можно. Женщина объяснила, что никакого запаха не почувствовала (однако она страдает аллергией и часто вообще ничего не чувствует), но задымление точно присутствовало.

Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились два верхних этажа одного из подъездов. По данным МЧС, повреждено четыре квартиры.

Эвакуировано 140 жильцов. Одна женщина погибла. Всего, по уточненным данным спасателей, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Семерых удалось спасти, судьба еще четырех жильцов неизвестна.

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