Семь человек извлечены из-под завалов дома в Шахтах

Семь человек извлекли спасатели из-под завалов многоэтажного дома в Шахтах, неизвестна судьба четырех человек, говорится на сайте областного управления МЧС по Ростовской области. «1 человек погиб, остается неизвестной судьба 4 человек», — уточнили спасатели.

Взрыв прогремел утром в понедельник, 14 января, в доме номер 16 по улице Хабарова. Обрушились перекрытия с 8 по 9 этаж второго подъезда, повреждены четыре квартиры. Эпицентр находился на девятом этаже жилого дома.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, полицейские, медики и другие экстренные службы. На базе главка МЧС по Ростовской области работает «горячая линия», тел.: 8-863-239-99-99.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ после взрыва газа в Шахтах.