В МЧС опровергли извлечение из-под завалов еще трех жертв взрыва в Шахтах
Глава ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко опроверг информацию об извлечении из-под завалов тел еще троих погибших в пострадавшем от взрыва газа доме. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам чиновника, неизвестной по-прежнему остается судьба четырех человек. Поисковая операция продолжается.
Ранее 14 января в СМИ появились данные, что из-под завалов извлекли тела еще троих жертв взрыва.
Четыре человека, которых пока не могут найти, — это пожилая женщина и семья из трех человек (родители и их взрослая дочь). Если они были дома в момент ЧП, то, возможно, находятся под завалами.
Взрыв прогремел рано утром на улице Хабарова в девятиэтажном доме № 16. Обрушились два верхних этажа одного из подъездов. По данным МЧС, повреждены четыре квартиры.
Эвакуировано 140 жильцов. Одна женщина погибла. Всего, по уточненным данным спасателей, в разрушенных квартирах проживали 12 человек. Семерых удалось спасти.