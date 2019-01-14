Политолог исключил возможность обмена островов на мирный договор с Японией

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич рассказал «Известиям», что Россия заинтересована в хороших отношениях с Японией, но не готова ради мирного договора жертвовать Курильскими островами.

Ранее в понедельник, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров обсудил с японским коллегой Таро Коно в ходе встречи в Москве выполнение поручения президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ о необходимости ускорить переговоры о мирном договоре на основе декларации 1956 года.

У Москвы и Токио сохраняются существенные разногласия по данной проблеме, отметил Лавров по итогам переговоров. В то же время глава МИД России подчеркнул, что в последние годы отношения между Россией и Японией набрали неплохой темп.

Переговоры. Мы сидели и Курилы

«Россия всегда была заинтересована в улучшении отношений с Токио», — рассказал Виктор Олевич.

По его словам, Москва готова вести переговоры о различных формах хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды, а также о возможности граждан Японии посещать Курильские острова и такие вопросы обсуждаются уже на протяжении многих лет.

По этим направлениям политолог допустил различные «подвижки».

«Однако если японское руководство будет пытаться продолжать давить на российскую сторону, будет пытаться выдавать желаемое за действительное в переговорном процессе, это лишь нанесет дальнейший ущерб попыткам улучшить отношения между нашими странами», — подчеркнул ведущий эксперт Центра актуальной политики.

На 21 января запланирована встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе нее предполагается обсуждение условий подписания мирного договора между двумя странами, напоминает НСН со ссылкой на «Интерфакс».

Неприемлемые условия

Хотя РФ и заинтересована в мирном договоре, Москва не намерена жертвовать ради этого какими-либо своими территориями, объяснил политолог. Москва готова в любое время заключить мирный договор с Токио без предварительных условий, напомнил он.

В сентябре 2018 года Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Позднее японский премьер заявил, что соглашение может быть достигнуто только при решении территориальной проблемы.

«Россия настаивает на признании Токио суверенитета Российской Федерации над всеми островами Курильской гряды. Россия настаивает таким образом на признании Токио итогов Второй мировой войны», — сказал Олевич.

Он напомнил, что Токио является стратегическим партнером и союзником США. В случае если бы один или несколько островов Курильской гряды были переданы японской стороне, США могли бы разместить на этих островах свои военные базы, предупредил эксперт.

«Япония, во-первых, не готова предоставить России гарантии того, что такие базы размещены на Курильских островах не будут. Кроме того, Япония обладает, по сути, ограниченным суверенитетом, в том числе и над некоторыми частями своих территорий», — рассказал Олевич.

В частности, речь идет об Окинаве, где, несмотря на многочисленные требования местных властей, американцы не идут навстречу пожеланиям местного населения и не сворачивают свои военные базы, заключил политолог.

Предыстория

В середине ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны не подписали мирного договора. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и островов Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Москва считает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.