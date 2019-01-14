Лавров анонсировал старт переговоров между Россией и Японией по мирному договору

Переговоры между Россией и Японией по проблеме мирного договора стартовали в понедельник, 14 января. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с японским коллегой Таро Коно в Москве.

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — цитирует Лаврова сайт kp.ru.

Российская сторона, по словам Лаврова, «рассчитывает на откровенный разговор». Глава МИД РФ также отметил, что в последние годы отношения между Москвой и Токио набрали неплохой темп.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланирована на 21 января. В ходе нее предполагается обсуждение условий подписания мирного договора между двумя странами, напоминает НСН со ссылкой на «Интерфакс».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ожидания Токио поддержки со стороны США в двустороннем диалоге России и Японии по вопросу мирного договора неясны.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны не подписали мирного договора. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и островов Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав Советского Союза. Москва считает, что оснований для территориальных претензий со стороны Токио нет.

В середине ноября 2018 года Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

9 января 2019 года посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России в связи с высказываниями японского руководства о мирном договоре с Россией, в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о переходе территориальной принадлежности островов к Японии. В ведомстве дипломату объяснили, что подобные заявления искажают суть соглашений, достигнутых лидерами двух стран, а также дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.