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В России удивились отказу Японии проводить совместный брифинг

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила 13 января в эфире телеканала «Россия 1», что для его ведомства стало сюрпризом нежелание японской делегации участвовать в совместной пресс-конференции после переговоров, намеченных на 14 января.

«Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам», — приводит ее слова «РИА Новости».

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14 января в Москве состоится встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно. Основная тема беседы — перспектива подписания между странами мирного договора.

11 января в российском дипломатическом ведомстве заявили, что Японии для успешного подписания с Москвой мирного соглашения следует полностью согласиться с итогами войны, в том числе в вопросе суверенитета России над южными Курильскими островами.

В середине ноября 2018 года состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синздо Абэ, в ходе которой политики согласились вернуться к обсуждению вопроса о мирном договоре на основе положений декларации 1956 года, согласно которой Москва готова в качестве жеста доброй воли после заключения договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды.

9 января 2019 года посла Японии Тоёхису Кодзуки пригласили в МИД России в связи с высказываниями японского руководства о мирном договоре с Россией, в том числе о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о переходе территориальной принадлежности островов к Японии. В ведомстве дипломату объяснили, что подобные заявления искажают суть соглашений, достигнутых лидерами двух стран, а также дезориентируют общественность относительно содержания переговоров.

Уже на следующий день на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии», в котором автор ссылается на принадлежность Курил России на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, мирного договора с Японией от 8 сентября 1951 года. В них прописано, что Токио отказывается «от всех прав, правооснований и претензий» на острова. Новый документ запрещает передачу Японии Курильских островов.

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