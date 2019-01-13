Япония создаст ударные самолеты электронной войны

Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».

Согласно источникам издания, специальным оборудованием для ведения электронной войны могут оснастить уже имеющиеся транспортные и патрульные самолеты ВВС и ВМС страны.

Первые такие самолеты поступят на вооружения уже 2027 году, пишет ТАСС.

Отмечается, что у Японии уже есть средства электронной войны, однако они носят оборонительный характер и направлены на выведение из строя систем наведения запущенных баллистических ракет противника.

Теперь же Токио хочет иметь и ударные системы, чтобы эффективно нарушать системы связи авиации и флота противника, а также выводить из строя радары.

Газета полагает, что подобные меры рассчитаны на противодействие России и Китаю.

18 декабря японское правительство приняло новую программу укрепления национальной обороны, рассчитанную на 10 лет. На ее реализацию планирует выделить рекордные 27 трлн иен ($238 млрд).

В эту сумму выходит создание первого в стране авианосца и закупку 18 истребителей F-35B.