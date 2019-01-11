В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении
Россия и Китай благодаря своему сверхзвуковому оружию достигли в оборонной сфере «четвертого измерения», заявил бывший глава командования воздушно-космической обороны США, генерал-майор Говард Томпсон.
В своей статье для журнала The Hill отставной военный отметил, что противовоздушная оборона США неспособна противостоять такому гиперзвуковому оружию, как российские комплексы «Авангард».
«Российские и китайские исследования, испытания и разработки гиперзвукового оружия значительно опередили США. Российская гиперзвуковая система «Авангард» успешно завершила испытания в декабре, предположительно достигнув скорости, в 27 раз превышающей скорость звука», –– пишет генерал.
Китай, в свою очередь, по словам Томпсона, «агрессивно заявляет, что в прошлом году провел больше испытаний, чем США за последние 10 лет».
Генерал ссылается на доклад Института аэрокосмических исследований Митчелла, в котором говорится, что гиперзвуковое оружие могло бы позволить Штатам очень быстро поражать цели по всему миру и сделать устаревшими любые существующие средства ПВО.
Кроме того, страны, обладающие таким оружием, достигают так называемого «четвертого измерения», которое сокращает возможности противника.
Томпсон приходит к выводу, что Вашингтону необходимо скорее начать разработку своего сверхзвукового оружия.
28 декабря США отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, отметив невозможность перехватить такие ракеты.